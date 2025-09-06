Кабачковый перевертыш: ленивый пирог без возни с тестом за 20 минут

Вот это да! Кабачковый перевертыш — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит вкусно поесть без долгой готовки. Этот пирог поражает своей сочностью и тем, что хрустящая корочка оказывается… сверху!

Натрите на крупной терке 2 средних кабачка (около 600 г), посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите. Добавьте 100 г муки, 3 яйца, 100 г тертого сыра, разрыхлитель на кончике ножа и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и вылейте половину теста. Равномерно распределите начинку: 200 г вареной курицы или ветчины кубиками и обжаренный лук (1 шт.). Залейте оставшимся тестом. Посыпьте сверху 50 г тертого сыра для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме — и переворачивайте на тарелку начинкой вверх! Подавайте со сметаной.

