Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:00

Кабачковый перевертыш: ленивый пирог без возни с тестом за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вот это да! Кабачковый перевертыш — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит вкусно поесть без долгой готовки. Этот пирог поражает своей сочностью и тем, что хрустящая корочка оказывается… сверху!

Натрите на крупной терке 2 средних кабачка (около 600 г), посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите. Добавьте 100 г муки, 3 яйца, 100 г тертого сыра, разрыхлитель на кончике ножа и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и вылейте половину теста. Равномерно распределите начинку: 200 г вареной курицы или ветчины кубиками и обжаренный лук (1 шт.). Залейте оставшимся тестом. Посыпьте сверху 50 г тертого сыра для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме — и переворачивайте на тарелку начинкой вверх! Подавайте со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
завтраки
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.