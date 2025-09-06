Саммит ШОС — 2025
Картофельные гнезда с грибами «От Батьки». Вкуснятина на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные гнезда с грибами «От Батьки» — настоящая мужская еда: сытная, ароматная и без лишних заморочек! Эти картофельные гнезда с грибной начинкой и хрустящей сырной корочкой станут хитом любого застолья.

Отварите 500 г картофеля в мундире, очистите и разомните в пюре. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Для начинки обжарьте 300 г мелко нарезанных грибов с 1 луковицей до золотистого цвета. Смажьте форму маслом. Картофельную массу разделите на порции, сформируйте шарики, сделайте в каждом углубление и заполните грибной начинкой. Выложите гнезда в форму, сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте сразу же, украсив зеленью. Хрустящая картофельная корочка, сочная грибная начинка и тягучий сыр — это просто объедение! Идеально со сметаной или острым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

