Сырно-кабачковые палочки с чесночком! Идеально на завтрак или перекус

Хрустящие, ароматные и невероятно аппетитные — эти сырно-кабачковые палочки станут любимой закуской для всей семьи. Они прекрасно подойдут к просмотру фильма, на пикник или как легкий ужин с соусом на ваш выбор.

Для приготовления натрите на крупной терке 2 средних молодых кабачка (примерно 500 г). Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем хорошенько отожмите массу руками. Добавьте 2 яйца, 150 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 5 ст. л. муки, щепотку соли и молотого черного перца. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Столовой ложкой выложите массу на противень, застеленный пергаментом, формируя удлиненные палочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими с любым соусом. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.