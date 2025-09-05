Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 07:28

Завтрак, от которого дети будут в восторге: сырные палочки из духовки

Сырные палочки из слоеного теста — завтрак, от которого дети будут в восторге. Это идеальное сочетание сливочного теста с хрустящей золотистой корочкой и насыщенной сырной начинки.

Для приготовления разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте его в пласт толщиной 5 мм. Посыпьте тесто тертым сыром (150–200 г), слегка прижмите сыр скалкой. Нарежьте тесто на полоски шириной 2–3 см, скрутите каждую полоску в спираль. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом для золотистого цвета. Выпекайте 10–15 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте палочки теплыми. Это блюдо гарантированно поднимет настроение детям и взрослым, а его приготовление не требует кулинарных навыков!

