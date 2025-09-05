Саммит ШОС — 2025
Румяные мини-пиццы с кабачком! Вкуснятина на ужин или перекус за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете низкоуглеводную альтернативу традиционной пицце? Тогда кабачковые мини-пиццы — ваш идеальный выбор! Они получаются сочными, ароматными и очень вкусными, а готовятся всего за полчаса.

Возьмите два средних кабачка (около 600 г), вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите их и оставьте на 10 минут, чтобы выделился лишний сок, затем промокните бумажным полотенцем. Выложите кружочки на застеленный пергаментом противень. Смажьте каждый кружочек 2 столовыми ложками томатного соуса или пасты. Сверху распределите 150 г нарезанной кубиками ветчины и посыпьте 200 г тертого сыра моцарелла. Добавьте по вкусу сушеный орегано и черный перец. Отправьте противень в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячими, украсив свежим базиликом. Это блюдо порадует всех любителей пиццы без чувства тяжести!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
пиццы
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
