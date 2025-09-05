Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 21:48

В Словакии раскрыли последствия ударов по нефтяной инфраструктуре России

Фицо: украинские удары по нефтяной инфраструктуре России вредят Словакии

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: IMAGO/Global Look Press

Удары по нефтяной инфраструктуре на территории России наносят ущерб Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции в Ужгороде в эфире телеканала ТА-3 по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, стороны конфликта должны учитывать интересы стран, которые входят в международную энергетическую систему.

Я уважаю то, как [любая] страна защищает национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого. <...> Удары по нефтяной инфраструктуре на территории РФ наносят ущерб и Словакии, — подчеркнул Фицо.

Премьер напомнил, что у Словакии и Украины разное видение международной политики. По его мнению, Братислава прежде всего выступает за доступ всех государств к энергоресурсам по приемлемым ценам из выбранных ими источников.

Тем не менее Фицо выразил уверенность, что отношения между Словакией и Украиной будут развиваться. Политик также подчеркнул приверженность политике, «ориентированной на все четыре стороны света».

Ранее Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине. Кроме того, он проинформировал Зеленского о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Китае и обсуждении ситуации с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Словакия
Украина
Роберт Фицо
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задымление зафиксировано в подвале одного из корпусов Третьяковской галереи
Путин прибыл с визитом на самарский завод
В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой
Задержанная с наркотиками Тарасова пропала из актеров «Холопа»
В Европе назвали жертву альянса Украины и Филиппин по беспилотникам
В Словакии раскрыли последствия ударов по нефтяной инфраструктуре России
Немецкого наемника ВСУ обвинили в изнасилованиях и хранении детского порно
В Киеве вспыхнул митинг из-за новых ограничений для солдат
Экс-замглавы Росприроднадзора надеется на помилование Путина
В Нидерландах признали, чем обернется отказ от российских энергоресурсов
Зеленскому напомнили позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
Российских пенсионеров начали «разводить» бонусами к пенсии
Живодерство в элитной гостинице для собак обернулось уголовным делом
В Нидерландах увидели подготовку европейских государств к войне
Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт
В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ
До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин
Назван новый министр иностранных дел Великобритании
Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф
На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.