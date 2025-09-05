В Словакии раскрыли последствия ударов по нефтяной инфраструктуре России

Удары по нефтяной инфраструктуре на территории России наносят ущерб Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции в Ужгороде в эфире телеканала ТА-3 по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, стороны конфликта должны учитывать интересы стран, которые входят в международную энергетическую систему.

Я уважаю то, как [любая] страна защищает национальные интересы, но при этом нужно уважать интересы и кого-то другого. <...> Удары по нефтяной инфраструктуре на территории РФ наносят ущерб и Словакии, — подчеркнул Фицо.

Премьер напомнил, что у Словакии и Украины разное видение международной политики. По его мнению, Братислава прежде всего выступает за доступ всех государств к энергоресурсам по приемлемым ценам из выбранных ими источников.

Тем не менее Фицо выразил уверенность, что отношения между Словакией и Украиной будут развиваться. Политик также подчеркнул приверженность политике, «ориентированной на все четыре стороны света».

Ранее Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине. Кроме того, он проинформировал Зеленского о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Китае и обсуждении ситуации с главой Белого дома Дональдом Трампом.