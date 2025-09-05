Хрустящие рулетики из лаваша с беконом! Готовятся 15 минут, понравятся всем! Вкусная закуска с беконом и расплавленным сыром. Аппетитные горячие свертки, которые исчезают со стола мгновенно! Идеально для дружеских посиделок и как дополнение к любым супам.
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 2 шт.
- Сыр гауда — 150 г
- Бекон — 100 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Зелень — 10 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло сливочное — по вкусу
Приготовление
- Бекон обжарьте и измельчите. Смешайте натёртый сыр, сметану, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Лаваш нарежьте на полоски и намажьте его сырной смесью, посыпьте беконом.
- Плотно сверните рулетиками. Обжарьте на сковороде с растопленным сливочным маслом до хрустящей корочки со всех сторон.
