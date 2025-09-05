Хрустящие рулетики из лаваша с беконом! Готовятся 15 минут, понравятся всем

Хрустящие рулетики из лаваша с беконом! Готовятся 15 минут, понравятся всем! Вкусная закуска с беконом и расплавленным сыром. Аппетитные горячие свертки, которые исчезают со стола мгновенно! Идеально для дружеских посиделок и как дополнение к любым супам.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 шт.

Сыр гауда — 150 г

Бекон — 100 г

Сметана — 1 ст. л.

Зелень — 10 г

Чеснок — 2 зубчика

Масло сливочное — по вкусу

Приготовление

Бекон обжарьте и измельчите. Смешайте натёртый сыр, сметану, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Лаваш нарежьте на полоски и намажьте его сырной смесью, посыпьте беконом. Плотно сверните рулетиками. Обжарьте на сковороде с растопленным сливочным маслом до хрустящей корочки со всех сторон.

