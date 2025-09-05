Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:00

Хрустящие рулетики из лаваша с беконом! Готовятся 15 минут, понравятся всем

Хрустящие рулетики из лаваша с беконом! Готовятся 15 минут, понравятся всем! Вкусная закуска с беконом и расплавленным сыром. Аппетитные горячие свертки, которые исчезают со стола мгновенно! Идеально для дружеских посиделок и как дополнение к любым супам.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 шт.
  • Сыр гауда — 150 г
  • Бекон — 100 г
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Зелень — 10 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло сливочное — по вкусу

Приготовление

  1. Бекон обжарьте и измельчите. Смешайте натёртый сыр, сметану, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Лаваш нарежьте на полоски и намажьте его сырной смесью, посыпьте беконом.
  2. Плотно сверните рулетиками. Обжарьте на сковороде с растопленным сливочным маслом до хрустящей корочки со всех сторон.

Ранее мы готовили салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем.

