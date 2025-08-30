Салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем

Салат «Аристократ» с крабовыми палочками и тунцом! Слоеная закуска понравится всем! Элегантный и сытный салат, который сочетает в себе нежную текстуру крабовых палочек, пикантность тунца и насыщенный вкус картофеля и яиц. Идеальное блюдо для праздничного стола или ужина в кругу семьи. Простота приготовления и изысканный вкус делают этот салат настоящим фаворитом!

Ингредиенты

Отварной картофель — 3 шт.

Крабовые палочки — 200 г

Консервированный тунец — 1 банка (150–200 г)

Вареные яйца — 4 шт.

Твердый сыр — 100 г

Майонез — 100 г

Зеленый лук — небольшой пучок

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Нарежьте мелким кубиком. Крабовые палочки разберите на волокна или нарежьте тонкими кружочками. Консервированного тунца разомните вилкой, предварительно слив жидкость. Яйца и сыр натрите на средней терке. Зеленый лук мелко порубите. Все ингредиенты выложите в глубокую миску, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленым луком и тертым сыром.

Приятного аппетита!

