25 сентября 2025 в 19:15

Не распадутся и не пригорят: беспроигрышные сырники получатся у всех

Не распадутся и не пригорят: беспроигрышные сырники получатся у всех! Эти сырники получаются с идеальной хрустящей корочкой и нежной творожной серединкой. Секрет — в правильной консистенции теста и технологии обжарки. Никакой липкости и распадания!

Ингредиенты

  • Творог 9% — 500 г
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Мука пшеничная — 5 ст. л. (для панировки)
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — для жарки
  • Сметана — для подачи

Приготовление

  1. Творог пропустите через сито. Смешайте с яйцом, сахаром, солью и ванильным сахаром. Всыпьте манку, оставьте на 20 минут для набухания. Сформируйте шарики, обваляйте в муке, приплюсните до толщины 1,5 см.
  2. Разогрейте сковороду с маслом (слой 0,5 см). Обжаривайте на среднем огне под крышкой 4–5 минут с каждой стороны до золотистости. Подавайте со сметаной или ягодным соусом.

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

