Не распадутся и не пригорят: беспроигрышные сырники получатся у всех! Эти сырники получаются с идеальной хрустящей корочкой и нежной творожной серединкой. Секрет — в правильной консистенции теста и технологии обжарки. Никакой липкости и распадания!

Ингредиенты

Творог 9% — 500 г

Манная крупа — 3 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мука пшеничная — 5 ст. л. (для панировки)

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Масло растительное — для жарки

Сметана — для подачи

Приготовление

Творог пропустите через сито. Смешайте с яйцом, сахаром, солью и ванильным сахаром. Всыпьте манку, оставьте на 20 минут для набухания. Сформируйте шарики, обваляйте в муке, приплюсните до толщины 1,5 см. Разогрейте сковороду с маслом (слой 0,5 см). Обжаривайте на среднем огне под крышкой 4–5 минут с каждой стороны до золотистости. Подавайте со сметаной или ягодным соусом.

