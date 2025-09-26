В Госдуме раскрыли, куда нельзя трудоустраивать родственников

Государственные и муниципальные органы могут вводить ограничения на трудоустройство близких родственников, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Однако в бизнесе, по его словам, все решают собственник компании и внутренние документы, регулирующие порядок работы.

Отдельный интерес вызывает вопрос о том, есть ли в России ограничения на работу родственников в бизнесе. В частных компаниях закон никаких запретов не устанавливает. Ограничения касаются только государственных и муниципальных структур, где прямое подчинение близких родственников может быть запрещено, чтобы исключить конфликт интересов, — пояснил Говырин.

Депутат отметил, что в коммерческом секторе родственники имеют полное право работать вместе. Кроме того, по его словам, они также могут занимать любые должности, включая руководящие.

