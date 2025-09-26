Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

Польское посольство в Минске призвало граждан своей страны покинуть Белоруссию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию республики, а от запланированных поездок воздержаться, заявили на сайте польского правительства. Варшава также предупредила, что при возможном закрытии границ, организовать эвакуацию будет крайне сложно или вообще невозможно.

Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Белоруссии, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства, — сказано в заявлении.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что закрытие Польшей границы представляет собой недружественный шаг Варшавы в отношении Китая. Президент подчеркнул, что данное решение имеет политическую и имиджевую природу, а не экономическую. Глава республики выразил уверенность, что КНР без труда справится с возникшей ситуацией.

До этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что закрытие границы Польшей продиктовано исключительно политическими мотивами и приведет к серьезным экономическим последствиям для Европейского союза. Он отметил, что через территорию Белоруссии и Польши проходит значительный объем грузовых потоков из Евразии, включая китайские товары.

