Яичница-глазунья по-английски: вкуснейший завтрак с сосисками и беконом. Английская яичница — это не просто блюдо, а настоящий ритуал сытного утра. Яркие яйца, поджаренный бекон, ароматные сосиски, овощи и тосты создают гармоничный завтрак, который бодрит и дарит заряд энергии на весь день.

Ингредиенты

Яйца — 2–3 шт.

Бекон — 2–3 ломтика

Сосиски (или колбаски для гриля) — 2 шт.

Фасоль в томатном соусе — 3 ст. л.

Помидор — 1 шт.

Грибы шампиньоны — 3–4 шт.

Хлеб для тостов — 2 ломтика

Масло сливочное или оливковое — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

На сковороде обжарьте ломтики бекона до хруста, выложите на тарелку. В этой же сковороде подрумяньте сосиски, затем добавьте половинки грибов и нарезанный помидор, жарьте три-четыре минуты. Подогрейте фасоль в томатном соусе на небольшом огне. Яйца аккуратно разбейте на сковороду и обжарьте до готовности глазуньи, оставив желток слегка жидким. Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде. Выложите на тарелку яйца, бекон, сосиски, овощи, фасоль и тосты.

Совет: можно добавить зелень или немного острого соуса для пикантности.

