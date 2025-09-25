Яичница-глазунья по-английски: вкуснейший завтрак с сосисками и беконом. Английская яичница — это не просто блюдо, а настоящий ритуал сытного утра. Яркие яйца, поджаренный бекон, ароматные сосиски, овощи и тосты создают гармоничный завтрак, который бодрит и дарит заряд энергии на весь день.
Ингредиенты
- Яйца — 2–3 шт.
- Бекон — 2–3 ломтика
- Сосиски (или колбаски для гриля) — 2 шт.
- Фасоль в томатном соусе — 3 ст. л.
- Помидор — 1 шт.
- Грибы шампиньоны — 3–4 шт.
- Хлеб для тостов — 2 ломтика
- Масло сливочное или оливковое — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- На сковороде обжарьте ломтики бекона до хруста, выложите на тарелку. В этой же сковороде подрумяньте сосиски, затем добавьте половинки грибов и нарезанный помидор, жарьте три-четыре минуты. Подогрейте фасоль в томатном соусе на небольшом огне.
- Яйца аккуратно разбейте на сковороду и обжарьте до готовности глазуньи, оставив желток слегка жидким. Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде. Выложите на тарелку яйца, бекон, сосиски, овощи, фасоль и тосты.
Совет: можно добавить зелень или немного острого соуса для пикантности.
