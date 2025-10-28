Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни СК: более двух млн жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни до 2022 года

Более двух млн жителей Луганской и Донецкой Народных Республик покинули свои дома с 2014 года до момента вхождения этих территорий в состав России из-за реальной угрозы жизни, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, численность населения республик за этот период сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн человек.

Вынужденно покинули свои постоянные места проживания из-за реальной угрозы жизни, а также в связи с созданием невыносимых для проживания условий более двух млн жителей, — отметила она.

Как подчеркнула Петренко, демографические потери связаны не только с вынужденным переселением, но и со снижением рождаемости, увеличением смертности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией, страна поступила как должно. По словам лидера государства, спецоперация на Украине стала способом защиты их ответственного выбора. Также российский глава напомнил о единстве исторической борьбы, культуры и веры.