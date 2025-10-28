Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:15

Бутерброды с этой намазкой разошлись быстрее, чем с дорогущей красной рыбой: смешиваем яйца с 3 простыми ингредиентами — на все 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды с этой намазкой разошлись быстрее, чем с дорогущей красной рыбой: смешиваем яйца с 3 простыми ингредиентами — на все 10 минут. Попробуйте эту волшебную намазку, вкус получается необыкновенный! Идеальное решение для завтрака или легкого перекуса: готовится за считаные минуты, а съедается еще быстрее. К тому же такая закуска куда полезнее магазинных паштетов и соусов.

Берем четыре вареных яйца и разминаем их вилкой до нежной консистенции. Грецкие орехи (40 г) слегка обжариваем для аромата и измельчаем — они придадут намазке приятную текстуру и богатый вкус. Добавляем мягкое сливочное масло (30 г), две столовые ложки греческого йогурта для легкой кислинки и два зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Свежий огурчик нарезаем мелкими кубиками, а укроп и зеленый лук мелко рубим — они внесут свежую нотку и яркий цвет.

Все тщательно перемешиваем, приправляем щепоткой соли и перца по вкусу. Полученная масса получается нежной, ароматной и очень аппетитной. Подавайте намазку с поджаренным хлебом, хрустящими тостами или цельнозерновыми хлебцами. Украсьте сверху кубиками огурца — и вот уже готов идеальный перекус, который порадует вас и ваших близких!

Ранее мы готовили бутерброды со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов.

