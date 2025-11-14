Яблочные кольца с творожным сыром и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Яблочные кольца с творожным сыром и орехами — это та самая простая магия, которая превращает обычные продукты в изысканный десерт. Хрустящее сочное яблоко, нежный сливочный сыр и ароматные поджаренные орехи создают идеальный баланс текстур и вкусов. Такое угощение напоминает одновременно и полезный перекус, и элегантный десерт — его не стыдно подать к праздничному столу, но можно готовить и просто для себя, чтобы поднять настроение в обычный день.

Возьмите 2 крупных яблока, 150 г творожного сыра, 50 г грецких орехов, 2 ст. л. меда и щепотку корицы. Яблоки нарежьте поперечными кольцами толщиной около 1 см и аккуратно удалите сердцевину. Орехи подрумяньте на сухой сковороде и мелко порубите. Смешайте творожный сыр с медом и корицей. На каждое яблочное кольцо нанесите творожную начинку и посыпьте орехами. Дайте постоять 10 минут, чтобы вкусы соединились.

