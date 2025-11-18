Намазка из колбасного сыра — чумовые бутерброды за 5 минут! Всего 4 простых ингредиента и закуска на все времена готова

Намазка из колбасного сыра — чумовые бутерброды за 5 минут! Всего 4 простых ингредиента и закуска на все времена готова. Ищете идеальный вариант быстрой закуски, когда гости уже на пороге? Эта ароматная намазка станет вашим секретным оружием! Она сочетает в себе копченые нотки сыра, нежность яиц и пикантность чеснока. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают её идеальной для внезапных визитов или срочных перекусов.

Натрите на мелкой терке 100 грамм колбасного копченого сыра — лучше слегка охладить его предварительно. Два отварных вкрутую яйца также измельчите на терке. Добавьте 1–2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Вмешайте 50–70 грамм мелко нарезанных крабовых палочек. Туда же натрите на крупной терке половину свежего огурца, предварительно отжав лишний сок, чтобы намазка не стала водянистой.

Соедините все ингредиенты и заправьте майонезом до получения желаемой консистенции. Для особой нежности можно добавить чайную ложку сметаны. Готовую массу нанесите на подсушенные ломтики багета или ржаного хлеба. Украсьте веточкой укропа или кружочком редиса — это придаст закуске особый шарм. Такие бутерброды особенно хороши с горячим чаем или овощным супом!

Ранее мы готовили закуску с плавленым сырком из 3 ингредиентов. Простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда.