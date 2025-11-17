Горстка грибов и немного курицы — готовлю этот французский паштет для вкуснейших бутербродов

Этот паштет стал для меня настоящим открытием — нежнейшая текстура с насыщенным вкусом курицы и ароматом грибов. Идеально подходит для утренних бутербродов, тарталеток или просто как закуска к праздничному столу. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Готовлю я так: 500 граммов куриного филе отвариваю до готовности в подсоленной воде. 150 граммов шампиньонов, лука и моркови мелко нарезаю и пассерую на сливочном масле до мягкости. Все ингредиенты перекладываю в блендер, добавляю 150 граммов сливочного сыра и 100–150 мл теплого куриного бульона. Взбиваю до абсолютно гладкой однородной текстуры, при необходимости добавив соль и перец по вкусу. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике 2–3 часа — тогда вкус становится особенно насыщенным. Паштет отлично хранится 3–4 дня и идеально намазывается на тосты.

