В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй Депутат Чаплин: Банк России будет включен в единый регистр сведений о населении

Центральный банк России будет включен в единый государственный реестр сведений о населении, согласно новому закону о расширении полномочий ЦБ, заявил NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это поможет сделать финансовую систему более прозрачной и сократить случаи мошенничества.

Законопроект предусматривает включение Банка России в перечень получателей сведений из единого федерального регистра сведений о населении. Это позволит Центробанку проверять и актуализировать информацию, составляющую титульные части кредитных историй физических лиц, используя уникальный номер записи из регистра. Также документом устанавливается механизм защищенного информационного взаимодействия Банка России с оператором регистра — ФНС России через систему межведомственного электронного обмена данными, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что поддержка финансовой системы и защита прав граждан важны не только для макроэкономики, но и для обеспечения безопасности каждой семьи. По словам депутата, многие люди сталкиваются с трудностями при получении займов из-за устаревшей или неполной информации в их кредитных историях.

Новый законопроект решает эту проблему, давая Банку России возможность использовать самые современные и достоверные государственные данные для идентификации заемщиков. Это создает дополнительные гарантии для наших граждан, минимизируя риски ошибок и мошенничества. Особенно важно, что законопроект обеспечивает высочайший уровень защиты персональных данных: вся информация передается по защищенным каналам, а доступ к ней строго ограничен и контролируется, — добавил Чаплин.

Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года будет находиться в пределах 6,5–7%. По его словам, в стране будут стремиться к достижению показателя в 4%.