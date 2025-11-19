Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:56

Захарова осудила терроризм против энергетической системы России

Захарова заявила, что Россия может противостоять терроризму против ее энергетики

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Российская Федерация справится с украинскими терактами, направленными против ее энергетической системы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая в рамках медиафорума Клуба народного единства на площадке ТАСС, она сообщила, что все текущие вызовы, с которыми продолжает сталкиваться Россия, спровоцированы извне.

Мы справились с санкционной войной, мы справимся и с терроризмом, который сейчас развернут киевским режимом в отношении российской энергетической инфраструктуры, — сообщила дипломат.

Ранее стало известно, что ВСУ значительно увеличили количество атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и объекты станции. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев считает, что это осознанное формирование угроз для жизни людей. Противник целенаправленно обстреливает учебно-тренировочный центр, который является частью станции.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что Россия может ответить зеркально, если Киев при поддержке Запада решится совершить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС. Он уверен, что союзники Украины хотят больше «крови и огня», потому и планируют теракты на атомной станции.

МИД РФ
Мария Захарова
энергетика
терроризм
Украина
