Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:15

Брускетты со шпротами на Новый год по-новому: превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Брускетты со шпротами на Новый год по-новому: превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут! Ищете закуску, которая станет настоящим хитом праздничного стола? Эти брускетты исчезают мгновенно, а готовятся буквально за несколько минут! Хрустящий багет, нежная сырная основа и пикантные шпроты создают идеальное сочетание. Отличный вариант для внезапных гостей или быстрого фуршета.

Нарежьте багет ломтиками толщиной 1,5–2 см и подрумяньте в духовке до хрустящей корочки. Смешайте 130 граммов творожного сыра с 2 вареными яйцами, натертыми на терке, столовой ложкой мелко рубленного укропа и 2 зубчиками чеснока. Нанесите сырную массу на остывшие тосты — для аккуратности используйте кондитерский мешок. Сверху выложите тонкие ломтики маринованных огурцов и аккуратно разместите шпроты. Завершите композицию каплей зернистой горчицы и веточкой укропа. Подавайте сразу же, пока багет сохраняет свою хрустящую текстуру!

Ранее мы готовили канапе «Новогодняя ночь»: элегантная закуска за 15 минут! Вкуснятина к вину и шампанскому.

Проверено редакцией
Читайте также
Петербург начали украшать к Новому году
Регионы
Петербург начали украшать к Новому году
Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов
Общество
Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов
Бутерброды с икрой, гуд-бай! Вместо них — рожки из лаваша с начинкой: нужны шпроты и плавленый сыр
Общество
Бутерброды с икрой, гуд-бай! Вместо них — рожки из лаваша с начинкой: нужны шпроты и плавленый сыр
Салат со шпротами «Золотая рыбка»: только простые ингредиенты — покорит всех гостей
Общество
Салат со шпротами «Золотая рыбка»: только простые ингредиенты — покорит всех гостей
Необычная закуска с мандаринами на скорую руку! Вкусная брускетта
Семья и жизнь
Необычная закуска с мандаринами на скорую руку! Вкусная брускетта
Новый год
шпроты
брускетта
бутерброды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.