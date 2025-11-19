Брускетты со шпротами на Новый год по-новому: превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут

Брускетты со шпротами на Новый год по-новому: превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут! Ищете закуску, которая станет настоящим хитом праздничного стола? Эти брускетты исчезают мгновенно, а готовятся буквально за несколько минут! Хрустящий багет, нежная сырная основа и пикантные шпроты создают идеальное сочетание. Отличный вариант для внезапных гостей или быстрого фуршета.

Нарежьте багет ломтиками толщиной 1,5–2 см и подрумяньте в духовке до хрустящей корочки. Смешайте 130 граммов творожного сыра с 2 вареными яйцами, натертыми на терке, столовой ложкой мелко рубленного укропа и 2 зубчиками чеснока. Нанесите сырную массу на остывшие тосты — для аккуратности используйте кондитерский мешок. Сверху выложите тонкие ломтики маринованных огурцов и аккуратно разместите шпроты. Завершите композицию каплей зернистой горчицы и веточкой укропа. Подавайте сразу же, пока багет сохраняет свою хрустящую текстуру!

