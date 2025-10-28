Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях

Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях Терапевт Хачмафова: листва является переносчиком аллергенов

Фотосессия в осенних листьях может спровоцировать аллергию, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова. Она отметила, что листья являются переносчиком аллергенов.

При подбрасывании листвы в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции, — рассказала Хачмафова.

Врач подчеркнула, что наиболее опасны листья около дорог и промышленных зон. По ее словам, на поверхности могут скапливаться металлы, сажа и нефтепродукты.

Ранее аллерголог Наталья Попова рассказала, что дети младшего возраста входят в группу повышенного риска развития аллергии. Врач связала это с незрелостью иммунной системы ребенка в первые годы жизни.