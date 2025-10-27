Готовить карбонару совсем несложно: целая сковорода вкуснейших макарон по цене тарелки в ресторане — получается пальчики оближешь. Эта паста карбонара — настоящее волшебство. И самое приятное — обходится совсем недорого! Теперь я готовлю ее чуть ли не каждую неделю — вся семья в восторге! Знаете, как часто мы откладываем приготовление таких блюд, думая, что это сложно и дорого? А на деле все до смешного просто! Берем обычные спагетти, добавляем сочный бекон, немного сливок и сыр — и вуаля, перед вами настоящая итальянская карбонара!

Для нашей пасты возьмем 400 г спагетти: главное — сварить их альденте, чтобы были чуточку твердыми. Бекона нужно всего 150 г — он даст тот самый неповторимый вкус. Три яичных желтка и сливки (130 мл) создадут нежнейший соус, а пармезан (100 г) добавит пикантности.

На сковороде обжариваем бекон до золотистой корочки, добавляем чесночок для аромата. В отдельной мисочке смешиваем желтки со сливками и тертым пармезаном — получается волшебный соус. Соединяем все вместе со спагетти, приправляем специями — и готово! Сверху можно украсить свежим желтком. Поверьте, эта паста станет вашим фирменным блюдом. Гости будут думать, что вы целый день провели на кухне, а на деле — полчаса, и все в восторге!

Ранее мы готовили сырные макароны, которые обожает вся семья. Простой рецепт соуса из 4 ингредиентов.