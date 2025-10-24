Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:00

Ресторанная паста быстро и на 1 сковороде: хит моей кухни с томатно-сливочным соусом, от которого в восторге все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ресторанная паста быстро и на 1 сковороде: хит моей кухни с томатно-сливочным соусом, от которого в восторге все. Если хочется приготовить что-то вкусное, но без хлопот, сливочная паста с томатами и шпинатом — идеальный вариант. Все делается прямо на сковороде, без лишней посуды и долгих манипуляций. Получается ароматное, нежное блюдо с насыщенным вкусом, которое выглядит как из ресторана, а готовится за считаные минуты.

Для этого вам понадобятся самые обычные продукты: 7 макарон-гнезд, 30 г сливочного и 1 ст. л. растительного масла, 250 г помидоров черри, 60 г свежего шпината, 300 мл сливок 10%, 80 г сыра, а также немного соли и сушеного чеснока. Макароны нужно слегка обжарить на сливочном масле, добавить немного воды и довести до аль денте. Затем вмешать половинки черри и шпинат, влить сливки, приправить и прогреть до легкого загустения. Сыр придаст блюду ту самую кремовую текстуру и аппетитную тягучесть. Быстро, просто и невероятно вкусно — ужин, который понравится всем!

Ранее мы делились рецептом сырных макарон за несколько минут. Самый простой рецепт сливочной вкуснятины — выручит всегда, и семью за уши не оттянешь.

