Сырные макароны за несколько минут: самый простой рецепт сливочной вкуснятины — выручит всегда, и семью за уши не оттянешь

Когда хочется чего-то вкусного, но без лишней суеты, этот сырный соус к макаронам — просто находка! Всего несколько минут, и на столе ароматная сливочная паста, которая ничем не уступает ресторанной. Она получается нежной, бархатистой и буквально обволакивает каждый кусочек пасты своим сливочно-сырным вкусом.

Для приготовления возьмите 400 г макарон из твердых сортов пшеницы, отварите их до состояния альденте. Пока варятся, на сковороде растопите 50 г сливочного масла с 2 ст. л. оливкового, добавьте 2 зубчика измельченного чеснока и дайте ему раскрыть аромат. Влейте 50 мл белого вина, немного выпарите, затем добавьте 200 мл сливок и доведите до легкого кипения. Теперь очередь сыра — натрите 150 г грюйера или другого твердого сорта и постепенно вмешайте его в сливочную основу, пока масса не станет гладкой и тягучей, добавьте пару ломтиков плавленого сыра. Приправьте щепоткой мускатного ореха, солью и перцем.

Готовые макароны перемешайте с соусом, украсьте веточкой свежего тимьяна и подавайте сразу. Этот быстрый соус выручит и в будний день, и на романтическом ужине — ведь проще и вкуснее просто не бывает!

