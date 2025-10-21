Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 17:02

Сырные макароны за несколько минут: самый простой рецепт сливочной вкуснятины — выручит всегда, и семью за уши не оттянешь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то вкусного, но без лишней суеты, этот сырный соус к макаронам — просто находка! Всего несколько минут, и на столе ароматная сливочная паста, которая ничем не уступает ресторанной. Она получается нежной, бархатистой и буквально обволакивает каждый кусочек пасты своим сливочно-сырным вкусом.

Для приготовления возьмите 400 г макарон из твердых сортов пшеницы, отварите их до состояния альденте. Пока варятся, на сковороде растопите 50 г сливочного масла с 2 ст. л. оливкового, добавьте 2 зубчика измельченного чеснока и дайте ему раскрыть аромат. Влейте 50 мл белого вина, немного выпарите, затем добавьте 200 мл сливок и доведите до легкого кипения. Теперь очередь сыра — натрите 150 г грюйера или другого твердого сорта и постепенно вмешайте его в сливочную основу, пока масса не станет гладкой и тягучей, добавьте пару ломтиков плавленого сыра. Приправьте щепоткой мускатного ореха, солью и перцем.

Готовые макароны перемешайте с соусом, украсьте веточкой свежего тимьяна и подавайте сразу. Этот быстрый соус выручит и в будний день, и на романтическом ужине — ведь проще и вкуснее просто не бывает!

Ранее мы готовили чумовой рецепт каши Шерлока Холмса. Если не любил овсянку, теперь влюбишься. Фишки — в мытье и сливках.

Читайте также
Быстрый сырно-грибной суп: не отнимет много времени и улетит, как горячие пирожки
Общество
Быстрый сырно-грибной суп: не отнимет много времени и улетит, как горячие пирожки
Нежная куриная грудка под сыром за 40 минут — вкусно и легко
Семья и жизнь
Нежная куриная грудка под сыром за 40 минут — вкусно и легко
Турецкий ужин из пачки макарон и 2 соленых огурцов: готовим за 20 минут из простых ингредиентов
Общество
Турецкий ужин из пачки макарон и 2 соленых огурцов: готовим за 20 минут из простых ингредиентов
Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан
Общество
Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан
Без надоевшего риса и огурцов: крабовый салат по-новому — все гости просили этот рецепт, фишка в яичных блинчиках
Общество
Без надоевшего риса и огурцов: крабовый салат по-новому — все гости просили этот рецепт, фишка в яичных блинчиках
сыры
макароны
простой рецепт
паста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязани наградили девочку из Скопино за спасение тонущего ребенка
В Госдуме объяснили колоссальную разницу при обмене тел между РФ и Украиной
Захарова ответила на слова Каллас о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Путин анонсировал приятный сюрприз по выплатам для семей с детьми
Расправившийся с семьей бизнесмена мужчина вновь оказался в наручниках
Назван главный грех Трампа, на котором многие играют
Еще один житель пропал в Красноярском крае после семьи Усольцевых
Вы запекали тыкву неправильно! Секрет идеального вкуса — сладкая и мягкая
Экономист раскрыла наиболее невыгодный месяц для отпуска в 2026 году
Над экс-президентом Франции издеваются в тюрьме
В МИД России раскрыли отношение к аресту мэра Гюмри Гукасяна
Психолог рассказала, какие фильмы могут помочь в борьбе с буллингом
Губернатор Краснодарского края сообщил об угрозе побережью Черного моря
Путин дал молодежи совет насчет рождения детей
Санкции вместо диалога: почему Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
Крах НАТО, Украина и звезды-предатели: Жириновский описал мир в 2036 году
Зеленое строительство по-русски: от моды к необходимости
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ в Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.