Если ненавидишь овсянку, тебе сюда! Чумовой рецепт каши Шерлока Холмса — фишки в мытье и сливках

Овсянка, сэр! Именно с такой каши, по легендам, начинал утро сам Шерлок Холмс. Простая, но изысканная, она согревает, насыщает и дарит заряд бодрости на весь день. Попробовав ее однажды, вы забудете про пресные хлопья быстрого приготовления — вкус настоящей английской овсянки не спутаешь ни с чем.

Главный секрет — использовать крупные овсяные хлопья и обязательно промыть их перед варкой. Затем залейте стакан хлопьев двумя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне до густоты. Когда каша станет шелковистой и ароматной, влейте стакан теплых сливок — именно это придает ей ту самую бархатистую текстуру, за которую англичане так ценят утренний завтрак.

Добавьте ложку меда или немного коричневого сахара, щепотку корицы и любимые сухофрукты, орешки или свежие ягоды. Получится настоящая каша из викторианского Лондона — сытная, ароматная и невероятно нежная. Идеальное утро для тех, кто любит уют и вкус с историей.

