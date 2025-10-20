Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:46

Если ненавидишь овсянку, тебе сюда! Чумовой рецепт каши Шерлока Холмса — фишки в мытье и сливках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсянка, сэр! Именно с такой каши, по легендам, начинал утро сам Шерлок Холмс. Простая, но изысканная, она согревает, насыщает и дарит заряд бодрости на весь день. Попробовав ее однажды, вы забудете про пресные хлопья быстрого приготовления — вкус настоящей английской овсянки не спутаешь ни с чем.

Главный секрет — использовать крупные овсяные хлопья и обязательно промыть их перед варкой. Затем залейте стакан хлопьев двумя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне до густоты. Когда каша станет шелковистой и ароматной, влейте стакан теплых сливок — именно это придает ей ту самую бархатистую текстуру, за которую англичане так ценят утренний завтрак.

Добавьте ложку меда или немного коричневого сахара, щепотку корицы и любимые сухофрукты, орешки или свежие ягоды. Получится настоящая каша из викторианского Лондона — сытная, ароматная и невероятно нежная. Идеальное утро для тех, кто любит уют и вкус с историей.

Ранее мы готовили яичный блин с крабовыми палочками и сыром. Самый простой завтрак из 3 ингредиентов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
