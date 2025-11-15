Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовим гречку вкусно, на 1 сковороде и без горы грязной посуды: рассыпчатая каша по-купечески с курицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим гречку вкусно, на 1 сковороде и без горы грязной посуды: рассыпчатая каша по-купечески с курицей. Устали после готовки собирать по кухне грязные кастрюли и сковородки? Этот рецепт стал для меня настоящим спасением в будни! Вкуснейшая гречка с курицей и овощами готовится в одной посуде, сохраняя все ароматы и экономя ваше время.

Начинаю с того, что нарезаю 250 граммов куриного филе кусочками и обжариваю на сковородке до румяной корочки. Сразу добавляю туда нарезанные лук, морковку и сладкий красный перец — пусть немного потушатся вместе. Затем всыпаю 250 граммов промытой гречки, добавляю порезанный помидор для сочности, соль и перец по вкусу. Заливаю все водой так, чтобы она полностью покрывала крупу, накрываю крышкой и томлю на маленьком огне минут 20–25. Самое главное — не мешать и дать гречке впитать весь аромат! Когда жидкость испарится, получается невероятно ароматное и сытное блюдо, похожее на плов, но более легкое и полезное. Мои домочадцы всегда просят добавки, а я радуюсь чистой кухне и довольным лицам близких!

Ранее мы готовили бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус.

гречка
курица
каша
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
