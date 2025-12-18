Раньше овсянка стояла пачками, теперь не успеваю покупать: готовлю овсяноблин на завтрак, начинка — творог и фрукты

Раньше овсянка стояла пачками, теперь не успеваю покупать! Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто заботится о своём питании, но не готов жертвовать вкусом. Воздушный блин из яиц и овсяных хлопьев служит полезной основой для лёгкой творожной начинки и сочных сезонных ягод или фруктов.

Ингредиенты: яйца — 2 штуки, овсяные хлопья быстрого приготовления — 2 столовые ложки, творог мягкий (до 5%) — 150 граммов, мёд жидкий — 1 чайная ложка, свежие фрукты или ягоды (банан, нектарин, клубника, черника) — 50–70 граммов.

Приготовление: в миске вилкой взбейте яйца. Добавьте овсяные хлопья и 100 граммов творога, тщательно перемешайте и дайте постоять 5 минут, чтобы хлопья немного набухли. Разогрейте антипригарную сковороду (можно слегка сбрызнуть маслом). Вылейте тесто, распределите по дну, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 3–4 минуты до схватывания верха. Аккуратно переверните блин и поджарьте с другой стороны 1–2 минуты. Готовый овсяноблин переложите на тарелку. Фрукты или ягоды нарежьте. Разрежьте блин пополам. На одну половинку выложите оставшийся творог, распределите фрукты, накройте второй половинкой. Сверху слегка полейте мёдом.

