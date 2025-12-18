Новый год-2026
Шарлотка ушла в прошлое: готовим пирог из яблок «Сказка» — песочная основа и сметанный крем

Пирог «Сказка» покоряет сочетанием рассыпчатого песочного теста, кисловатых яблочных долек и невероятно нежного, похожего на заварной, сметанного крема. Во время выпечки крем густеет, покрывая яблоки воздушной «снежной» шапкой, которая буквально тает во рту. Вкус — идеальный баланс сладости и лёгкой фруктовой кислинки. Такой пирог станет любимым семейным десертом к чаю или кофе.

Ингредиенты: яблоки– 1 кг, мука – 1,5 стакана (около 240 г), сметана – 0,5 стакана (125 г), масло сливочное – 150 г, сода – 1 ч.л. Для крема: сметана – 1 стакан (250 г), яйцо – 1 шт., сахар – 1-1,5 стакана (200-300 г), мука – 2 ст.л. (30 г).

Приготовление: яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками и залейте кипятком на 10-15 минут. Для теста растопите и остудите масло, смешайте его с сметаной. Всыпьте просеянную муку и погашенную уксусом соду, быстро замесите мягкое тесто. Соберите его в шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Для крема взбейте яйцо с сахаром до побеления, добавьте сметану и муку, тщательно перемешайте до однородности. Тесто раскатайте или просто распределите руками по дну и бортикам смазанной маслом формы. Яблоки откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и равномерно выложите на тесто. Залейте яблоки сметанным кремом. Выпекайте пирог в разогретой до 180-190°C духовке 45-50 минут до золотистого цвета «снега». Дайте полностью остыть в форме.

Ранее мы готовили мандариновый кекс на Новый год. Секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта.

