Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:31

От этого пирога не остается и крошки: лимонно-творожная вкуснота с большим количеством начинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте потрясающий лимонно-творожный пирог с большим количеством нежной начинки. Он настолько бесподобный, что от этой вкусноты не останется и крошки!

Рецепт: для лимонного песочного теста смешайте 300 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, цедру одного лимона и щепотку соли, замесите тесто, 2/3 уберите в морозилку. Форму выстелите пергаментом, из оставшегося теста сформируйте и раскатайте основу. Для начинки взбейте 500 г творога, 200 г сметаны, 2 яйца, 150 г сахара, добавьте 100 г промытого изюма и сок половины лимона. Вылейте начинку на основу. Достаньте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке прямо поверх творожной массы, равномерно распределив крошку. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут до золотистого верха. Дайте полностью остыть.

Вкус — это идеальная гармония: рассыпчатая песочная основа с цитрусовым ароматом, невероятно нежная, слегка влажная творожная масса со сладкими изюминками, покрытая хрустящей маслянистой крошкой. Это настоящий праздничный десерт для уютного чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров.

Проверено редакцией
Читайте также
ПП-киш для похудения: готовлю диетический ужин на 4 дня с яркой и легкой начинкой
Общество
ПП-киш для похудения: готовлю диетический ужин на 4 дня с яркой и легкой начинкой
Варил лимоны — семья удивлялась, а потом уплетала вкуснейший пирог: мой секрет фантастической начинки
Общество
Варил лимоны — семья удивлялась, а потом уплетала вкуснейший пирог: мой секрет фантастической начинки
Оливье, гудбай. «Малахитовая шкатулка» — новый мастхэв на Новый год. Свежий, яркий и очень вкусный
Общество
Оливье, гудбай. «Малахитовая шкатулка» — новый мастхэв на Новый год. Свежий, яркий и очень вкусный
Самый белорусский суп — готовлю согревающий жур для зимнего ужина: семья обожает это блюдо
Общество
Самый белорусский суп — готовлю согревающий жур для зимнего ужина: семья обожает это блюдо
Дагестанские чуду с начинкой — то, что нужно для сытного завтрака: готовлю без капли масла
Общество
Дагестанские чуду с начинкой — то, что нужно для сытного завтрака: готовлю без капли масла
пироги
рецепты
выпечка
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.