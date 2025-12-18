От этого пирога не остается и крошки: лимонно-творожная вкуснота с большим количеством начинки

Приготовьте потрясающий лимонно-творожный пирог с большим количеством нежной начинки. Он настолько бесподобный, что от этой вкусноты не останется и крошки!

Рецепт: для лимонного песочного теста смешайте 300 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, цедру одного лимона и щепотку соли, замесите тесто, 2/3 уберите в морозилку. Форму выстелите пергаментом, из оставшегося теста сформируйте и раскатайте основу. Для начинки взбейте 500 г творога, 200 г сметаны, 2 яйца, 150 г сахара, добавьте 100 г промытого изюма и сок половины лимона. Вылейте начинку на основу. Достаньте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке прямо поверх творожной массы, равномерно распределив крошку. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут до золотистого верха. Дайте полностью остыть.

Вкус — это идеальная гармония: рассыпчатая песочная основа с цитрусовым ароматом, невероятно нежная, слегка влажная творожная масса со сладкими изюминками, покрытая хрустящей маслянистой крошкой. Это настоящий праздничный десерт для уютного чаепития.

