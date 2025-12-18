Новый год-2026
Самый белорусский суп — готовлю согревающий жур для зимнего ужина: семья обожает это блюдо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суп жур — прекрасный способ накормить семью вкусно и сытно без больших затрат. Мясные ребрышки и овсянка делают его бюджетным, но при этом очень питательным.

Для супа мне понадобится: мясные ребрышки (500 г), овсяные хлопья долгой варки (200 г), лук (2 шт.), морковь (2 шт.), картофель (3 шт.), чеснок (2 зубчика), сливочное масло (2 ст. л.), соль, перец, лавровый лист, сметана и зелень для подачи.

Ребрышки промываю, заливаю 2,5 литра холодной воды и ставлю варить на 1,5 часа. Периодически снимаю пену. Овсяные хлопья заливаю 500 мл теплой воды и оставляю настаиваться на 2–3 часа — они набухнут, и это основа густоты супа. Готовый бульон процеживаю, мясо отделяю от костей и нарезаю. Лук и морковь мелко нарезаю кубиком и пассерую на сливочном масле до мягкости. Картофель очищаю и нарезаю небольшими кубиками. В чистую кастрюлю переливаю бульон, довожу до кипения, закладываю картофель и варю 10 минут. Затем добавляю набухшие овсяные хлопья вместе с водой, в которой они замачивались, и пассерованные овощи. Варю еще 20 минут на медленном огне. В самом конце добавляю мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец. Даю настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю со сметаной, обильно посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

