18 декабря 2025 в 05:16

Лохикейтто — мастхэв для зимнего вечера: готовлю норвежскую классику, которая согревает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В холодный день нет ничего лучше тарелки этого супа. Он согревает, успокаивает и дарит ощущение уюта. Нежный сливочный вкус с нотками рыбы и картофеля — настоящее блаженство.

Для супа мне понадобится: филе красной рыбы (350 г), жирные сливки (200 мл), лук-порей (1 шт.), картофель (200 г), крахмал (1 ст. л.), лавровый лист (1 шт.), сливочное масло, соль, перец, вода (600 мл).

Лук-порей тонко нарезаю (только белую и светло-зеленую часть). В кастрюле растапливаю сливочное масло и пассерую лук-порей до мягкости. Картофель чищу и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю картофель к луку, заливаю 600 мл воды, добавляю лавровый лист. Довожу до кипения и варю 15 минут, пока картофель не станет мягким. Рыбу нарезаю на некрупные кусочки. В небольшой миске развожу крахмал в 2 столовых ложках холодной воды до однородности. Вливаю крахмальную смесь в суп, постоянно помешивая. Затем добавляю сливки, довожу до кипения, но не кипячу. Солю и перчу по вкусу. В почти готовый суп аккуратно выкладываю кусочки рыбы. Они должны просто дойти до готовности в горячем бульоне за 3–4 минуты, не больше. Сразу же снимаю с огня, удаляю лавровый лист и подаю, украсив укропом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

