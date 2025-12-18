Новый год-2026
Тыква, от которой никто не откажется: быстрый торт без выпечки с нежным кремом, который выручает к чаю и завтраку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие уверены, что тыква годится только для каши или запекания, но на самом деле из нее получаются удивительно вкусные десерты. Я часто готовлю этот торт, когда хочется порадовать домашних чем-то необычным, не включая духовку. Он легкий, нежный и отлично подходит даже для утреннего стола.

Основу десерта составляют тонкие тыквенные блинчики с мягким вкусом и красивым цветом. Их легко приготовить из простых продуктов: тыква — 300 граммов, яйца — 2 штуки, соль — 1 щепотка, сахар — 30 граммов, молоко — 400 миллилитров, мука пшеничная — 200 граммов, растительное масло — 45–50 граммов. Тыкву нужно отварить до мягкости и измельчить в пюре, затем смешать с остальными ингредиентами и испечь блинчики на сухой сковороде.

Для крема понадобится сметана или густой йогурт — 500 граммов, сахар — 120 граммов, ванильный сахар — 10 граммов, желатин быстро растворимый — 20 граммов и холодная вода — 50 миллилитров. Блинчики сворачивают, нарезают и смешивают с кремом, после чего десерт застывает в холодильнике и радует нежным вкусом.

Ранее сообщалось, что самые эффектные блюда делаются буквально из пары продуктов, и этот салат — отличное доказательство. Он яркий, сочный, с необычным вкусом и при этом не требует долгой подготовки. Такой вариант особенно удобен, когда хочется праздничного разнообразия без лишних хлопот.

тыква — 300 граммов;
яйца — 2 штуки;
соль — 1 щепотка;
сахар — 30 граммов;
молоко — 400 миллилитров;
мука пшеничная 200 граммов;
растительное масло — 45−50 граммов.
сметана или густой йогурт 500 граммов;
сахар — 120 граммов;
ванильный сахар — 10 граммов;
желатин быстро растворимый 20 граммов;
холодная вода — 50 миллилитров.
Тыкву нужно отварить до мягкости и измельчить в пюре, затем смешать с остальными ингредиентами и испечь блинчики на сухой сковороде.
Для крема понадобится сметана или густой йогурт — 500 граммов, сахар — 120 граммов, ванильный сахар — 10 граммов, желатин быстро растворимый — 20 граммов и холодная вода — 50 миллилитров.
Блинчики сворачивают, нарезают и смешивают с кремом, после чего десерт застывает в холодильнике и радует нежным вкусом.
