18 декабря 2025 в 10:30

Ананасы, орехи и шоколадная глазурь! Пеку торт «Звездопад». Воздушный, хрустящий и безумно красивый в разрезе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний торт «Звездопад» — это десерт, в котором соединились праздничная роскошь и игра текстур. Его магия рождается из контраста: нежный ананасовый бисквит, хрустящие слои безе и тающий во рту сливочный крем. А сверху — сияющая, как ночное небо, зеркальная шоколадная глазурь, усыпанная золотистыми блестками или ореховой крошкой. При разрезе открывается настоящая вселенная вкуса, где каждый компонент играет свою роль, создавая впечатление праздничного фейерверка. Это торт для тех, кто верит, что новогоднее чудо должно быть не только в душе, но и на тарелке.

Для бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 100 г сливочного масла, 200 г консервированных ананасов (пюрировать). Для безе: 3 белка, 180 г сахара. Для крема: 500 мл сливок 33%, 250 г маскарпоне, 100 г сахарной пудры. Для глазури: 150 г темного шоколада, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. меда. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ананасовое пюре, растопленное масло и муку. Выпекайте корж 25 минут. Для безе взбейте белки с сахаром в устойчивую массу, распределите на пергаменте и подсушите при 100 °C 1,5 часа. Взбейте сливки с сахарной пудрой, добавьте маскарпоне. Соберите торт: бисквит, крем, безе, снова крем. Растопите шоколад с маслом и медом, остудите до 35 °C и залейте торт. Украсьте перед подачей золотистой посыпкой и цедрой апельсина.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
торты
кулинария
десерты
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
