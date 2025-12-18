Новый год-2026
Готовлю его каждый Новый год. Салат «Иней» с крабовыми палочками и яйцом. Нежнее не бывает, а продукты — из любого магазина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новый год — это время традиций, и у многих из них вкус и аромат. Этот салат «Иней» уже много лет остается неизменным гостем на нашем праздничном столе. Его прелесть — в удивительной нежности и легкости, которую создают простые и доступные ингредиенты. Он напоминает зимний узор на стекле: воздушный, чуть холодящий и очень красивый. Это тот самый случай, когда из продуктов из ближайшего магазина без лишних усилий и ухищрений рождается блюдо, которое мгновенно создает ощущение праздника и домашнего уюта.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 250 г крабовых палочек, 4 яйца, 150 г отварного риса, свежий огурец, 150 г твердого сыра, банка консервированной кукурузы, майонез и соль по вкусу. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Крабовые палочки и сыр также натрите на крупной терке. Огурец очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты: яйца, крабовые палочки, остывший рис, огурец, сыр и кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Салат посолите по вкусу и заправьте майонезом, перемешивая массу плавными движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей. Украсьте веточками укропа или тертым яичным желтком, создавая эффект снежного инея.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
кулинария
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
