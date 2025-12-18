Оливье, гудбай. «Малахитовая шкатулка» — новый мастхэв на Новый год. Свежий, яркий и очень вкусный

Этот салат — настоящая драгоценность новогоднего застолья. Сочетание нежных, сытных и свежих ноток создает изысканный вкус, а его яркий изумрудный вид, напоминающий драгоценный камень, делает блюдо центральным украшением праздника. Идеальный баланс питательной курицы, пикантной моркови, свежих фруктов и чесночной нотки никого не оставит равнодушным.

Для салата подготовьте: 400 г отварного куриного филе, 2 спелых киви, 80 г корейской моркови, 1 зеленое яблоко, 3 отварных яйца, 100 г твердого сыра, 1 зубчик чеснока и майонез для пропитки. Для украшения: еще 3 киви, горсть грецких орехов и зерна половинки граната.

Начинаем сборку слоев на широком плоском блюде. Первым слоем выложите разобранное на волокна куриное филе, слегка смажьте майонезом. Вторым слоем распределите корейскую морковь. Яйца натрите на крупной терке, смешайте с выдавленным чесноком и майонезом, выложите третьим слоем. Очищенное яблоко натрите на крупной терке и сразу распределите поверх яиц, чтобы не потемнело. Четвертым слоем уложите сыр, натертый на мелкой терке, и также слегка смажьте майонезом. Два киви очистите, нарежьте мелкими кубиками и плотно выложите верхним слоем, формируя ровную изумрудную поверхность. Готовый салат уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте его дольками оставшихся киви, ядрышками грецкого ореха и рубиновыми зернами граната.

