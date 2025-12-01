День матери
Остро-сладкий соус и паста: итальянский ужин с азиатским оттенком — это блюдо полюбила вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо я открыл для себя в одном азиатском ресторане и был поражен сочетанием итальянской пасты и китайских соусов. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый баланс сладкого, соленого и острого. Теперь это мой любимый вариант ужина, когда хочется чего-то непривычного и насыщенного.

Для приготовления мне нужно: 400 г говяжьего фарша, 200 г лингуине, 3 зубчика чеснока, кусочек имбиря, 3 столовые ложки соевого соуса, 1,5 столовые ложки коричневого сахара, 2 столовые ложки сливового соуса, 50 мл бульона, чайная ложка хлопьев чили и пучок зеленого лука. Пасту отвариваю согласно инструкции на упаковке.

На раскаленной сковороде обжариваю фарш с измельченным чесноком и имбирем. Добавляю соевый соус, сливовый соус, сахар, хлопья чили и бульон. Томлю 5–7 минут. Развожу кукурузный крахмал в столовой ложке воды и вливаю в соус для загустения. Смешиваю с готовой пастой и посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Подаю сразу, пока блюдо горячее.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

