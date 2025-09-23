Картофельные гнезда с яйцом и колбасой: быстрый завтрак за 20 минут

Ищете сытный и быстрый завтрак для всей семьи? Картофельные гнёзда с яйцом и колбасой — именно то, что вам нужно! Это блюдо сочетает в себе всё необходимое: хрустящий картофель, сочную колбасу и нежное яйцо. Готовится оно проще простого, а результат всегда впечатляет. Особенно удобно, что можно варьировать способ нарезки — для экономии времени используйте овощечистку вместо ножа. А если готовите для детей, просто полностью обжарьте яйцо — и все будут довольны!

Для приготовления возьмите 4–5 средних картофелин, 150 граммов варёной колбасы, 2–3 куриных яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и нарежьте тонкими длинными полосками. Колбасу натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло. Выложите картофельные полоски по кругу, формируя гнёзда с углублением в центре. Обжарьте до золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните.

В каждое гнездо выложите немного колбасы, посолите, поперчите. В центр разбейте яйцо, стараясь не повредить желток. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне до готовности яйца. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

