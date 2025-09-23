«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 09:35

Картофельные гнезда с яйцом и колбасой: быстрый завтрак за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете сытный и быстрый завтрак для всей семьи? Картофельные гнёзда с яйцом и колбасой — именно то, что вам нужно! Это блюдо сочетает в себе всё необходимое: хрустящий картофель, сочную колбасу и нежное яйцо. Готовится оно проще простого, а результат всегда впечатляет. Особенно удобно, что можно варьировать способ нарезки — для экономии времени используйте овощечистку вместо ножа. А если готовите для детей, просто полностью обжарьте яйцо — и все будут довольны!

Для приготовления возьмите 4–5 средних картофелин, 150 граммов варёной колбасы, 2–3 куриных яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и нарежьте тонкими длинными полосками. Колбасу натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло. Выложите картофельные полоски по кругу, формируя гнёзда с углублением в центре. Обжарьте до золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните.

В каждое гнездо выложите немного колбасы, посолите, поперчите. В центр разбейте яйцо, стараясь не повредить желток. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне до готовности яйца. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

завтраки
рецепты
яйцо
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыл, о чем сигнализирует неспособность заплакать
При столкновении фур и «Газели» скончался один человек
Власти Кузбасса назвали сумму, которую недополучит бюджет региона
Токаев назвал способ разрешения украинского кризиса
Найти работу мечты: советы по поиску вакансий для жителей Перми
Налеты на Москву, Крым и Белгород: как ВСУ атакуют Россию 23 сентября
Психолог назвал причину импульсивных покупок
Журналистка раскрыла список звезд, кого не пригласили на вечеринку Собчак
«Тысячи мертвых»: военэксперт о тактике массового «забоя» под Покровском
Юрист раскрыл последствия для Галкина из-за полумиллионного долга
В МИД раскрыли позицию Китая по реализации нового ДСНВ между Россией и США
Создатель «Масяни» стал фигурантом нового уголовного дела
Россиянин зарубил соседку мачете и лишился свободы
В Москве ребенок уже год страдает от подхваченной в бассейне болезни
В России раскрыли истинную цель налета украинских БПЛА на Москву
Российские военные взяли под огневой контроль два крупных хаба ВСУ
В «Аэрофлоте» назвали сроки возвращения к штатному расписанию в Шереметьево
«Всю жизнь работал»: раскрыты планы Газманова на отданные Саркисяну деньги
Звезда стола: почему все в восторге от этого оливье с кабачками
Раскрыто, как лжекурьеры выманивают у россиян деньги
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.