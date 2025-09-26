Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 03:33

Саркози решил обжаловать решение суда

Николя Саркози Николя Саркози Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы. Он заверил, что не виновен в том, в чем его обвиняют в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать, но с высоко поднятой головой. Я не виновен. Естественно, я подам апелляцию, — заявил политик.

По словам Саркози, вынесенный ему приговор является «несправедливостью» и «скандалом». Бывший президент обратил внимание на то, что суду так и не удалось найти доказательств того, что ливийские средства были использованы в рамках его избирательной кампании.

Ранее бывшего президента республики лишили ордена Почетного легиона — высшей государственной награды Франции. Решение было принято после приговора Саркози к году лишения свободы в рамках дела о торговле влиянием и давлении на следствие.

До этого экс-глава Франции высказывался об экзистенциальном риске для Европы, который, по его мнению, не выражается в России. Саркози назвал грядущий миграционный кризис главным противником республики. По его словам, во Францию будут прибывать иностранцы, которые не станут ассимилироваться по культурным, религиозным и экономическим причинам.

Франия
Николя Саркози
суды
тюрьмы
