Рулетики из лаваша со сгущенкой: десерт за 15 минут из 4 ингредиентов! Они станут спасением, когда нужно быстро создать впечатляющий десерт. Готовится быстро — и вот на вашем столе изысканное угощение с орехово-сливочным вкусом, которое понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 1 большой лист

Сгущенка вареная — 1 банка (380–400 г)

Орехи грецкие — 1 стакан

Масло сливочное — 100 г

Приготовление

Орехи измельчите скалкой или в блендере до средней крошки. Мягкое сливочное масло взбейте с вареной сгущенкой до однородности, добавьте орехи и перемешайте. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа для застывания. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Подавайте к чаю или кофе.

Совет: для разнообразия можно добавить в начинку кокосовую стружку или изюм.

