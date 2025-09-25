Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:30

Рулетики из лаваша со сгущенкой: десерт за 15 минут из 4 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из лаваша со сгущенкой: десерт за 15 минут из 4 ингредиентов! Они станут спасением, когда нужно быстро создать впечатляющий десерт. Готовится быстро — и вот на вашем столе изысканное угощение с орехово-сливочным вкусом, которое понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 1 большой лист
  • Сгущенка вареная — 1 банка (380–400 г)
  • Орехи грецкие — 1 стакан
  • Масло сливочное — 100 г

Приготовление

  1. Орехи измельчите скалкой или в блендере до средней крошки. Мягкое сливочное масло взбейте с вареной сгущенкой до однородности, добавьте орехи и перемешайте. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша.
  2. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа для застывания. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Подавайте к чаю или кофе.

Совет: для разнообразия можно добавить в начинку кокосовую стружку или изюм.

Ранее мы готовили трехслойный яблочный пирог. Осенний десерт с простым суфле.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
