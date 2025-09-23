Готовим трехслойный яблочный пирог — осенний десерт с простым суфле. Этот невероятно нежный пирог сочетает в себе рассыпчатую песочную основу, ароматную яблочную начинку и воздушный крем-суфле. Идеальный десерт для семейного чаепития, который покоряет своим гармоничным вкусом и легкой кислинкой яблок.

Ингредиенты для теста

Мука — 250 г

Сахар — 40 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Желтки — 2 шт.

Масло сливочное — 90 г

Соль — щепотка

Для крема-суфле

Белки — 2 шт.

Крахмал кукурузный — 30 г

Сахар — 40 г

Сметана — 400 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для начинки

Яблоки — 500 г

Сок лимонный — 5 ст. л.

Сахар — 40 г

Приготовление

Смешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте холодное масло и перетрите в крошку. Желтки взбейте с сахаром до побеления, соедините с мучной смесью и замесите тесто. Часть теста распределите по дну и бортикам формы и уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки нарежьте дольками, смешайте с лимонным соком и сахаром, потушите на сковороде 8-10 минут до мягкости. Для крема взбейте белки с сахаром в устойчивую пену, добавьте сметану, крахмал и ванильный сахар, взбивайте до однородности. На охлажденное тесто выложите яблоки, залейте кремом и прикройте крошкой из оставшегося теста. Выпекайте при 170°C 40-45 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.