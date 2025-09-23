Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:00

Трехслойный яблочный пирог: осенний десерт с простым суфле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим трехслойный яблочный пирог — осенний десерт с простым суфле. Этот невероятно нежный пирог сочетает в себе рассыпчатую песочную основу, ароматную яблочную начинку и воздушный крем-суфле. Идеальный десерт для семейного чаепития, который покоряет своим гармоничным вкусом и легкой кислинкой яблок.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 40 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Желтки — 2 шт.
  • Масло сливочное — 90 г
  • Соль — щепотка

Для крема-суфле

  • Белки — 2 шт.
  • Крахмал кукурузный — 30 г
  • Сахар — 40 г
  • Сметана — 400 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для начинки

  • Яблоки — 500 г
  • Сок лимонный — 5 ст. л.
  • Сахар — 40 г

Приготовление

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте холодное масло и перетрите в крошку. Желтки взбейте с сахаром до побеления, соедините с мучной смесью и замесите тесто. Часть теста распределите по дну и бортикам формы и уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки нарежьте дольками, смешайте с лимонным соком и сахаром, потушите на сковороде 8-10 минут до мягкости.
  2. Для крема взбейте белки с сахаром в устойчивую пену, добавьте сметану, крахмал и ванильный сахар, взбивайте до однородности. На охлажденное тесто выложите яблоки, залейте кремом и прикройте крошкой из оставшегося теста. Выпекайте при 170°C 40-45 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.

яблоки
пироги
шарлотка
простой рецепт
крем
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
