Готовим трехслойный яблочный пирог — осенний десерт с простым суфле. Этот невероятно нежный пирог сочетает в себе рассыпчатую песочную основу, ароматную яблочную начинку и воздушный крем-суфле. Идеальный десерт для семейного чаепития, который покоряет своим гармоничным вкусом и легкой кислинкой яблок.
Ингредиенты для теста
- Мука — 250 г
- Сахар — 40 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Желтки — 2 шт.
- Масло сливочное — 90 г
- Соль — щепотка
Для крема-суфле
- Белки — 2 шт.
- Крахмал кукурузный — 30 г
- Сахар — 40 г
- Сметана — 400 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Для начинки
- Яблоки — 500 г
- Сок лимонный — 5 ст. л.
- Сахар — 40 г
Приготовление
- Смешайте муку с разрыхлителем и солью, добавьте холодное масло и перетрите в крошку. Желтки взбейте с сахаром до побеления, соедините с мучной смесью и замесите тесто. Часть теста распределите по дну и бортикам формы и уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки нарежьте дольками, смешайте с лимонным соком и сахаром, потушите на сковороде 8-10 минут до мягкости.
- Для крема взбейте белки с сахаром в устойчивую пену, добавьте сметану, крахмал и ванильный сахар, взбивайте до однородности. На охлажденное тесто выложите яблоки, залейте кремом и прикройте крошкой из оставшегося теста. Выпекайте при 170°C 40-45 минут до золотистого цвета.
