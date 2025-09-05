Трамп хочет захватить буферную зону на Украине: расчехляем «Орешник»?

США планируют взять под контроль буферную зону на Украине в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, сообщает канал NBC News. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), назвал иностранных военных на украинской территории законной целью для ВС РФ. Действительно ли на Украине официально появятся зарубежные силы и к чему приведет этот шаг — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах США

Как утверждают источники NBC, США и европейские страны изучают возможность создания широкой демилитаризованной буферной зоны на Украине. По данным инсайдеров, военные контингенты стран, не состоящих в НАТО, будут ее охранять.

«США взяли бы на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники, а также другие разведывательные средства. <…> Зону могли бы затем охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например Саудовской Аравии или даже Бангладеш. Американские войска на территории Украины размещаться не будут», — говорится в материале.

По словам инсайдеров, этот план был разработан Вашингтоном после переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Его авторы рассчитывают, что таким образом смогут избежать негативной реакции Москвы, для которой любое присутствие военнослужащих из стран НАТО на Украине стало бы «серьезным вопросом».

Какой будет реакция РФ на план США

5 сентября состоялось пленарное заседание ВЭФ, где выступил глава РФ. Путин в очередной раз заявил, что Россия не потерпит присутствия иностранных воинских контингентов на Украине — и это касается всей территории страны.

«Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в случае достижения долгосрочного мира необходимость в размещении зарубежных сил на Украине исчезнет.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru предположил, что публикация NBC может носить характер медийной провокации. «Эта статья — не решение и даже не экспертное суждение в рамках администрации Трампа. Предложение взять буферную зону под контроль не подкреплено никакими официальными источниками, а NBC — канал, критикующий президента США», — считает собеседник.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко придерживается такого же мнения. В разговоре с NEWS.ru он не исключил, что функционеры Демократической партии США могли распространять эти слухи.

«Публикация NBC — это попытка демократов „гнать волну“ на Трампа и ограничить ему возможности рационального поведения в этом конфликте. Я совершенно не верю, что есть хоть один разумный политик в Штатах, который бы согласился использовать американские войска на Украине», — подчеркнул он.

Кто будет контролировать буферную зону на Украине

4 сентября в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где обсуждался вопрос отправки воинских контингентов стран Европы на Украину. По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон объявил о желании 26 государств разместить своих военных на территории республики. Однако он не озвучил список этих стран.

По мнению Дробницкого, Штатам выгодно отдать этот вопрос на откуп европейцам. Эксперт считает, что Трамп хотел бы организовать «вьетнамизацию» Украины — то есть повторить сценарий, реализованный в годы Вьетнамской войны. Тогда, в конце 1960-х — начале 1970-х годов, Вашингтон провозгласил принцип «Вьетнам — дело самих вьетнамцев, а мы их можем только снабжать». Это позволило Штатам отстраниться от конфликта, избежав серьезного политического кризиса.

«Трамп не желает занимать никаких буферных зон, вводить туда войска. Но Конгресс США и Евросоюз не хотят подобного сценария. Они готовы взаимодействовать с Трампом и толкать его на эскалацию, в том числе через СМИ, делая подобные материалу NBC вбросы с помощью лоббизма», — пояснил Дробницкий.

Действующий военнослужащий ВС РФ, пожелавший остаться анонимным, в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что у США нет никакой возможности взять под контроль буферную зону между Россией и Украиной.

«Это означало бы прямое вовлечение США в конфликт с Россией. Военные и особенно осуществляющие работу с дронами не могут быть сами по себе. Они всегда связаны с какой-то стороной конфликта или с политическими группами в мире. А у России нет никакого доверия к военным, связанным с Западом, потому что они уже действуют против нас — прямо или опосредованно», — сказал собеседник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он пояснил, что в случае появления западных подразделений в буферной зоне неизбежны инциденты — атаки российской территории теми же украинскими дронами под иностранным прикрытием, засылка «спящих» БПЛА и так далее.

«Все это приведет к желанию ввести бесполетные зоны. Это значит, что территория должна будет очень плотно контролироваться войсками США и НАТО, и в любой момент может быть осуществлена агрессия. Для России это просто неприемлемо. Любую буферную зону должны контролировать только ВС РФ», — заключил источник.

