Куриная запеканка с сыром! Вкуснятина из бюджетных продуктов! Нежная и сытная запеканка из доступных ингредиентов станет идеальным ужином после долгого дня. Минимум усилий — максимум вкуса!
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Молоко — 200 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 50 г
- Сыр твёрдый — 60 г
- Соль, перец, специи — по вкусу
Приготовление
- Отварите куриное филе до готовности и мелко нарежьте. Взбейте молоко с яйцами, добавьте муку, соль, перец и специи.
- Всыпьте натёртый сыр и добавьте курицу, хорошо перемешайте. Выложите массу в смазанную форму и запекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной и зеленью.
