05 сентября 2025 в 08:00

Куриная запеканка с сыром — вкуснятина из бюджетных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная запеканка с сыром! Вкуснятина из бюджетных продуктов! Нежная и сытная запеканка из доступных ингредиентов станет идеальным ужином после долгого дня. Минимум усилий — максимум вкуса!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Молоко — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 50 г
  • Сыр твёрдый — 60 г
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите куриное филе до готовности и мелко нарежьте. Взбейте молоко с яйцами, добавьте муку, соль, перец и специи.
  2. Всыпьте натёртый сыр и добавьте курицу, хорошо перемешайте. Выложите массу в смазанную форму и запекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее мы готовили запеканку из тертой картошки с сыром и чесноком. Когда лень жарить драники!

курица
сыр
запеканка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
