Куриная запеканка с сыром — вкуснятина из бюджетных продуктов

Куриная запеканка с сыром! Вкуснятина из бюджетных продуктов! Нежная и сытная запеканка из доступных ингредиентов станет идеальным ужином после долгого дня. Минимум усилий — максимум вкуса!

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Молоко — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Мука — 50 г

Сыр твёрдый — 60 г

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Отварите куриное филе до готовности и мелко нарежьте. Взбейте молоко с яйцами, добавьте муку, соль, перец и специи. Всыпьте натёртый сыр и добавьте курицу, хорошо перемешайте. Выложите массу в смазанную форму и запекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной и зеленью.

