04 сентября 2025 в 17:20

Опята правят балом — этот сочный салатик стал хитом моей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с опятами — это сытное и ароматное блюдо с ярким вкусом и приятной хрустящей текстурой. Сочетание маринованных грибов, нежного отварного мяса и свежих овощей создает гармоничную композицию. Этот салат легко приготовить, и он станет отличным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного застолья.

180 г отварного филе курицы или говядины нарезают кубиками. 120 г маринованных опят откидывают на дуршлаг, при необходимости крупные грибы режут пополам. 3 отварных яйца и 60 г твердого сыра натирают на крупной терке. Все компоненты соединяют в миске, добавляют 80 г корейской моркови. Заправляют салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешивают.

Готовый салат получается сочным, с пикантными нотками маринованных грибов и острой моркови. Для лучшего раскрытия вкуса блюду дают настояться в холодильнике 20–30 минут перед подачей. Украшают салат свежей зеленью или несколькими цельными грибочками.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
салаты
грибы
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
