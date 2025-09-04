Внуку известной певицы пробили голову камнем

Шестилетнему внуку певицы Натальи Штурм разбили голову камнем. В своем Telegram-канале артистка сообщила, что мальчик был доставлен на скорой помощи в медицинское учреждение. По словам Штурм, ребенок был весь в крови после инцидента.

Я в подмосковном детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Нашему Даниэлю мальчик пробил камнем голову, кинув булыжник из кустов. Он был весь в крови. Мы вызвали скорую помощь. В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробоина. Вот так вот. Всем здоровья, — рассказала певица.

Ранее житель Санкт-Петербурга ранил шестилетнего мальчика, бросая бутылки из окна. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу, ребенок был госпитализирован с ушибом, но вскоре его отпустили домой после оказания медицинской помощи. Полиция задержала 34-летнего безработного мужчину по подозрению в совершении хулиганских действий. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в поселке Родники Калининградской области семилетний мальчик получил ожоги при попытке самостоятельно пожарить сосиски на мангале во дворе дома. Его одежда загорелась от открытого огня. Ребенка с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение.