Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:31

Внуку известной певицы пробили голову камнем

Певица Наталья Штурм заявила, что ее внуку пробили голову булыжником

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шестилетнему внуку певицы Натальи Штурм разбили голову камнем. В своем Telegram-канале артистка сообщила, что мальчик был доставлен на скорой помощи в медицинское учреждение. По словам Штурм, ребенок был весь в крови после инцидента.

Я в подмосковном детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Нашему Даниэлю мальчик пробил камнем голову, кинув булыжник из кустов. Он был весь в крови. Мы вызвали скорую помощь. В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробоина. Вот так вот. Всем здоровья, — рассказала певица.

Ранее житель Санкт-Петербурга ранил шестилетнего мальчика, бросая бутылки из окна. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу, ребенок был госпитализирован с ушибом, но вскоре его отпустили домой после оказания медицинской помощи. Полиция задержала 34-летнего безработного мужчину по подозрению в совершении хулиганских действий. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в поселке Родники Калининградской области семилетний мальчик получил ожоги при попытке самостоятельно пожарить сосиски на мангале во дворе дома. Его одежда загорелась от открытого огня. Ребенка с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение.

певицы
звезды
внуки
дети
происшествия
камни
скорая помощь
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.