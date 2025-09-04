Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 12:33

Метатель бутылок пробил голову шестилетнему мальчику в российском городе

Швырявший бутылки из окна петербуржец пробил голову шестилетнему мальчику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга ранил шестилетнего мальчика, когда швырял бутылки из окна, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. Ребенка госпитализировали с ушибом, затем отпустили домой.

2 сентября в полицию поступило сообщение, что <…> неизвестный бросает бутылки из окна квартиры. 3 сентября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним был доставлен шестилетний мальчик с ушибленной раной головы, — отметили в МВД.

Полиция по подозрению в метании бутылок задержала безработного 34-летнего мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее семилетний мальчик получил ожоги, когда пытался самостоятельно пожарить сосиски на мангале во дворе дома в поселке Родники в Калининградской области. Его одежда вспыхнула от открытого огня. Ребенка госпитализировали в реанимацию с ожогами различной степени тяжести.

В Новосибирске до этого маленькая девочка погибла, упав в незакрытую выгребную яму во дворе дома. Ее выкопал с нарушениями строительных норм и без ограждения отец ребенка. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Cанкт-Петербург
бутылки
пострадавшие
дети
ранения
происшествия
уголовные дела
Россия
полиция
