Метатель бутылок пробил голову шестилетнему мальчику в российском городе

Житель Санкт-Петербурга ранил шестилетнего мальчика, когда швырял бутылки из окна, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. Ребенка госпитализировали с ушибом, затем отпустили домой.

2 сентября в полицию поступило сообщение, что <…> неизвестный бросает бутылки из окна квартиры. 3 сентября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним был доставлен шестилетний мальчик с ушибленной раной головы, — отметили в МВД.

Полиция по подозрению в метании бутылок задержала безработного 34-летнего мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

