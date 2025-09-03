Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 20:52

Одна курица = 10 блюд! Секрет экономного питания на весь месяц

Рациональное использование продуктов позволяет значительно сократить расходы на питание без ущерба для разнообразия рациона. Правильная разделка и заготовка курицы дают возможность создать множество полуфабрикатов для разных блюд. Такой подход особенно актуален для семей, стремящихся оптимизировать свой пищевой бюджет.

Технология включает полную переработку тушки: крылья и голени идут на жарку, филе — на отбивные, остальное мясо с костей смешивается со свининой для фарша. Из фарша готовятся тефтели, голубцы, фрикадельки и котлеты. Кости используются для бульона, а остатки мяса — для макарон по-флотски. Ключевой секрет — поэтапная заморозка полуфабрикатов порциями на одно приготовление, что обеспечивает разнообразное меню на длительный период.

