Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания Daily Mail сообщила о гибели на застрявшем в море судне 72 мигрантов из Африки

Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся на Канарские острова, устроили массовую резню на борту судна, чтобы выжить, сообщает Daily Mail. Журналисты уточнили, что судно с 320 людьми на борту запуталось в сетях и застряло в море на две недели, по итогу 72 человека были убиты.

Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт, после того как переполненное судно застряло в море, — говорится в статье.

В материале поясняется, что после дней, проведенных взаперти, часть пассажиров решили убить товарищей по несчастью. Таким образом они хотели сэкономить воду и продовольствие. Несколько человек вступили в сговор и обвинили будущих жертв в колдовстве, что переросло в конфликт и убийства.

Ранее море вынесло на пляжи недалеко от Ибицы в Испании пять тел со связанными руками и ногами, на них были спасательные жилеты. Как выяснилось, погибшие были найдены на разных пляжах в течение последних нескольких дней. Предполагается, что это тела мигрантов, которые пытались на лодках добраться до европейского побережья, но вступили в конфликт с перевозчиками, в результате чего их попросту сбросили в воду.