Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 23:43

Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания

Daily Mail сообщила о гибели на застрявшем в море судне 72 мигрантов из Африки

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся на Канарские острова, устроили массовую резню на борту судна, чтобы выжить, сообщает Daily Mail. Журналисты уточнили, что судно с 320 людьми на борту запуталось в сетях и застряло в море на две недели, по итогу 72 человека были убиты.

Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт, после того как переполненное судно застряло в море, — говорится в статье.

В материале поясняется, что после дней, проведенных взаперти, часть пассажиров решили убить товарищей по несчастью. Таким образом они хотели сэкономить воду и продовольствие. Несколько человек вступили в сговор и обвинили будущих жертв в колдовстве, что переросло в конфликт и убийства.

Ранее море вынесло на пляжи недалеко от Ибицы в Испании пять тел со связанными руками и ногами, на них были спасательные жилеты. Как выяснилось, погибшие были найдены на разных пляжах в течение последних нескольких дней. Предполагается, что это тела мигрантов, которые пытались на лодках добраться до европейского побережья, но вступили в конфликт с перевозчиками, в результате чего их попросту сбросили в воду.

мигранты
Африка
смерти
моря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев
Раскрыто число беспилотников, сбитых незадолго до полуночи над Россией
Зеленский признал, что «коалиция желающих» выглядит теоретической
Вдова, дочь в 67 лет, пасынок — преемник: как живет семья Ворошилова
«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине
Чистая классика: салат из огурцов на зиму — с морковушкой и луком
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания
Крушение фуникулера унесло жизни по меньшей мере 15 человек
Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ
Трамп признался, что посмотрел одно мероприятие с участием Путина
Ученые раскрыли, почему стало модно выбирать для отношений некрасивых людей
Это восторг: салат на зиму с цветной капустой и кунжутной пастой
В Турции затонула роскошная яхта стоимостью 7,6 млн рублей
«Хуже «голой» вечеринки»: как накажут Егора Крида за разврат на концерте
Стало известно, на что пошла Германия в деле о подрыве «Северных потоков»
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.