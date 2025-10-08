Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:37

В МВД рассказали о причинах блокировки банковских карт мигрантов

МВД: карты мигрантов блокируют после их попадания в реестр контролируемых лиц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Банковские карты иностранцев, которые внесены в реестр контролируемых лиц, автоматически блокируются, рассказал врио начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник. В 2025 году зафиксировано более пяти тысяч нарушений правил трудового найма иностранцев, передает РИА Новости.

Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически, — прокомментировал Дудник.

Электронная база данных, известная как реестр контролируемых лиц, была запущена в феврале 2025 года. В этой системе содержится информация о гражданах других стран и лицах без гражданства, которые утратили законные основания для нахождения в России. Иностранца включают в этот реестр, если у него отсутствуют действующие документы, которые дают право проживать и работать на территории страны.

Ранее правительство России снизило квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан в 2026 году до 3802 единиц. В 2024 году было выделено 10 595 разрешений, а в 2025 году — 5500.

мигранты
блокировки
реестры
МВД
