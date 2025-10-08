Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:53

МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами

Захарова заявила о новых доказательствах поддержки Украиной террористов в Сахеле

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия фиксирует все больше подтверждений взаимодействия украинских властей с террористическими формированиями в африканском регионе Сахель, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала внимание на расширении географии деятельности Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

У киевского режимного терроризма в принципе нет границ, они осваивают все пространства, различные регионы мира, они практикуют террористическую деятельность в разных странах. Появляются все новые свидетельства поддержки режимом [президента Украины Владимира] Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки, — сказала Захарова.

По словам дипломата, силовой блок ливийского Правительства национального единства при посредничестве Великобритании организовал сотрудничество с «украинскими боевиками». Она подчеркнула, что сюда входят поставки ударных БПЛА, а также тренировки под руководством инструкторов украинской военной разведки.

Имеющиеся факты, по ее словам, подтверждают участие Киева в организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля. В качестве примера спикер МИД РФ назвала операции украинских специалистов на территории Нигера при организационной поддержке ливийских властей.

Ранее Захарова на брифинге решительно осудила Североатлантический альянс и Евросоюз, которые покрывают атаки ВСУ. Она назвала НАТО и ЕС соучастниками преступлений украинской армии.

Россия
Мария Захарова
Украина
Африка
Сахель
