Россия укрепила военное сотрудничество с рядом стран МО РФ сообщило о подписании меморандумов о взаимопонимании со странами Сахеля

Россия и страны Конфедерации государств Сахеля подписали меморандумы о взаимопонимании в оборонной сфере, сообщили в Минобороны РФ. Документы были подписаны в ходе переговоров между главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым и его коллегами из африканских государств.

По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств Российской Федерации и Конфедерации государств Сахеля, — сказано в сообщении.

Глава МО РФ отметил, что четырехсторонний диалог станет важной площадкой для обсуждения вопросов укрепления военного сотрудничества. В свою очередь, министр обороны Мали, корпусной генерал Садио Камара заявил, что проведение первого совещания на уровне министров обороны отражает общее стремление сторон к укреплению стратегического партнерства.

Ранее Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации. Они обсудили вопросы поставок и ремонта беспилотных систем, повышения эффективности их использования, а также разработки средств противодействия вражеским БПЛА. На встрече речь шла о производстве и доставке образцов беспилотной техники, ее обслуживании и восстановлении непосредственно в подразделениях российской армии. Отдельно затронули инициативы по соцподдержке участников СВО и медицинскому обеспечению военнослужащих.