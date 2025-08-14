Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:04

Россия укрепила военное сотрудничество с рядом стран

МО РФ сообщило о подписании меморандумов о взаимопонимании со странами Сахеля

Россия и страны Конфедерации государств Сахеля подписали меморандумы о взаимопонимании в оборонной сфере, сообщили в Минобороны РФ. Документы были подписаны в ходе переговоров между главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым и его коллегами из африканских государств.

По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств Российской Федерации и Конфедерации государств Сахеля, — сказано в сообщении.

Глава МО РФ отметил, что четырехсторонний диалог станет важной площадкой для обсуждения вопросов укрепления военного сотрудничества. В свою очередь, министр обороны Мали, корпусной генерал Садио Камара заявил, что проведение первого совещания на уровне министров обороны отражает общее стремление сторон к укреплению стратегического партнерства.

Ранее Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации. Они обсудили вопросы поставок и ремонта беспилотных систем, повышения эффективности их использования, а также разработки средств противодействия вражеским БПЛА. На встрече речь шла о производстве и доставке образцов беспилотной техники, ее обслуживании и восстановлении непосредственно в подразделениях российской армии. Отдельно затронули инициативы по соцподдержке участников СВО и медицинскому обеспечению военнослужащих.

Россия
Минобороны РФ
Сахель
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покровск, Доброполье, прорыв: ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа
Члена совдира Ашинского метзавода уличили в нечестном заработке
Журналистам из РФ предложили расположиться на стадионе во время саммита
В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»
В Сети восхитились внешностью сына Жанны Фриске
В США рассекретили письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы
Восемь лет колонии и 100 млн штрафа: за что посадят Илью Варламова?
Мэр Белгорода раскрыл правду о фейках насчет эвакуации и бомбоубежищ
В России осудили начальника украинского СИЗО в Сумах
Врачи убили ребенка, используя нестандартную методику при оказании помощи
Атака ВСУ на спортивную арену в Белгороде попала на видео
«Мы знаем»: солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО
Продюсер «Фишера» оценил шансы Лорен Санчес сняться в фильме о Бонде
Правительство отменило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Cтрашнее «Орешника»: Россия испытает новую ядерную ракету против ВСУ
Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом
«С возвращением, мужики!»: Аксенов раскрыл число обменянных крымчан
Встреча с ядовитым растением едва не стоила жизни четырехлетней девочке
Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа
Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.